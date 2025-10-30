“Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek suç değilmiş! Ali Erbaş'a hakaret eden Özdağ'a beraat

Zafer Partisi Genel Başkanı faşist Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, “Sen Türk Milletinin düşmanısın” şeklindeki ifadeleri sebebiyle yargılandığı Ankara 14 Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyadan şaşırtan bir şekilde beraat etti.

Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı gibi önemli bir anayasal kurumun başındaki devlet görevlisine “Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek neredeyse suç olmaktan çıkarılmnış oldu.

İLK DURUŞMA 16 NİSAN’DA YAPILMIŞTI

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması Ümit Özdağ’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde olduğu 16 Nisan’da yapıldı. Duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katılan Özdağ savunmasına, “Ben Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Türkiye’de siyasi partiler kurulurken, genellikle partileri kuracak heyetler Brüksel’e ve Washington’a giderek yola çıkarlar, orada temaslar yaparlar, o temasların neticesinde partiler kurulur. Ben Zafer Partisi’ni kurarken batıda herhangi bir başkente gitmedim arkadaşlarımla. Ben Zafer Partisi’nin kuruluşunda Anıtkabir ziyareti akabinde Hoca Ahmet Yesevi’nin Türkistan’daki türbesini ve mezarını ziyaret ederek, orada dua ederek ve oradan aldığımız toprağı Anadolu’da Hacı Bektaş Veli’nin türbesinin kapısındaki karadut ağacının altına getirerek yola çıktım” diyerek başladı.

“ARKASINDAYIM… BİR ADIM GERİ ATMAM” DEMİŞTİ!

Devamında niye böyle yaptığını ve Türklerin tarihsel süreçte yaşadıklarını anlatan Özdağ, sözü Mustafa Kemal Atatürk ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na getirip şöyle konuştu: “Ben bu taarruzun 100. yılında Afyon’daydım. Afyon’da Cuma namazında bu ordunun Başkomutanına Fatiha okunmadı. Fatiha esirgendi bu ordunun Başkomutanından. Ben de bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı’na bu duygu, düşünce ve hislerle ağır bir eleştiri getirdim. Bu eleştiriyi yapmamın sebebi Ali Erbaş’ın kişisel kariyeri, Diyanet İşleri Başkanı olarak bulunduğu konum değil, soykırıma uğrayan bir milletin çıkardığı son ordunun Başkomutanı’ndan Fatiha’nın esirgenmesine gösterilen bir tepkidir. Huzurunuzda söylüyorum, bu tepkinin arkasındayım. Allah için bu noktadan bir adım geri atmam. Diyanet İşleri Başkanı’ndan bu ordunun komutanına, Cumhuriyet’imizin kurucusuna bir Fatiha istiyorum. Çok mu bir şey istiyorum?”

BERAAT ETTİ

30 Ekim 2025 tarihine ertelenen duruşmanın bugünkü celsesinde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın üzerine atılı suçlamalardan beraatine karar verildi.