Sen Selçuk Bayraktar'ın kayınpederine kurban ol e mi

Sözcü gazetesinin doğruları eğip büken yazarı Necati Doğru, her zaman olduğu gibi yine yanlış yaptı. Selçuk Bayraktar'ın “Tek kuruş AR-GE desteği, tek kuruş teşvik, tek kuruş kredi almadık. Gelirimizin yüzde 99.3'ü ihracattan elde ediyoruz. Ve biz Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinin yaptığı toplam ihracatının dörtte birini (yüzde 25) tek başımıza yapıyoruz” sözlerinden hareketle Tayyip Erdoğan'a vurmaya çalışan Doğru, her alanda yerli ve milli üretim için canhıraş bir gayret sarf eden Cumhurbaşkanı'na aklı sıra eleştiri getirdi.

Doğru, "Damat ile Kayınpeder farkı!" başlıklı çarpık zihniyetini ortaya koyan yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dün sabah haberlerinde; Selçuk Bayraktar ile yapılmış bir söyleşi yayınlandı. Selçuk Bayraktar, “Tek kuruş AR-GE desteği, tek kuruş teşvik, tek kuruş kredi almadık. Gelirimizin yüzde 99.3'ü ihracattan elde ediyoruz. Ve biz Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinin yaptığı toplam ihracatının dörtte birini (yüzde 25) tek başımıza yapıyoruz” diyor.

İnşallah doğrudur.

Doğruysa!

Tebrik ederim.

Yürekten alkışlarım.

Ülkemizin, özel olsun, kamu olsun, yüksek teknoloji ürünü mal üretip dış pazara satan şirketlerini çoğaltmaya ihtiyacı var. Aksi halde her üç-beş yılda bir dövizsiz kalıp ilaç bile alamaz duruma düşmekten kurtulamayız. Nitekim, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin mukayeseli üstünlük açısından birinci sırada olan patates ürününü çok miktarda yetiştirip satmasına rağmen Niğdeli çiftçinin ancak kıt kanaat geçinebildiğini söylüyor ve “Bir kamyon dolusu patates satıp ancak 1 cep telefonu alabiliyoruz” diyor.

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Şimdi bu durumda; ben yine kalemime söz geçiremeyecek ve asla zapt edemeyeceğim.

2 kez tekrarlayıp!

Sayın Kayınpeder!

Sayın Kayınpeder!

Damadını örnek al!

Ülkemize acı!

Koltuğunu değil.

İnsanlarımızı düşün.

Diye yazacağım.

Cumhurbaşkanı'nın kızı ile evli olduğu için, siyasi açıdan da dikkatleri üzerinde toplayarak sık-sık gündem olan Damat Selçuk Bayraktar'ın üretimde gösterdiği yüksek yerli ve milli başarıyı Kayınpederinin de göstermesini isteyeceğim."