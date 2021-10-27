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Medya Sen şalvarlı-cübbeli avındayken o kasetler çekiliyordu! Şimdi ahlak satma Fatih Altaylı
Medya

Sen şalvarlı-cübbeli avındayken o kasetler çekiliyordu! Şimdi ahlak satma Fatih Altaylı

Dindar insanlara yönelik 28 Şubat darbesinin, küfürbaz medya tetikçisi Fatih Altaylı, KKTC'yi sarsan ve Başbakan Ersan Saner'i istifaya götüren kaset skandalını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 00:56:00 - 2021-10-27 01:26:42
Sen şalvarlı-cübbeli avındayken o kasetler çekiliyordu! Şimdi ahlak satma Fatih Altaylı

 Yeniakit.com.tr 

İslam düşmanlarının, 28 Şubat'ta kafalarına göre uydurup hayata geçirdiği kanunlara, "Ben de sokakta kılık-kıyafeti uygun olmayanları gördüğümde götürüp karakola teslim edeceğim." sözleri ile destek verip, polisliğe soyunan Altaylı, bugün ise uyuşturucudan, seks kaseti şantajlarına kadar her türlü pisliğin olduğu dünyaya 'ahlak' satmaya kalkıyor.

Kendisi cübbeli-başörtülü avındayken, o ahlaksızlar Altaylı gibi tetikçilerin açtığı alanda rezilliklerini zirveye taşıyorlardı. Uyuşturucu muhabbeti, seks kaseti ahlaksızlıkları için dönüp yanındakilere bakmak yerine gözünü Kıbrıs'a çeviren Fatih Altaylı, Halil Falyalı'dan rüşvet istediği öne sürülen gazeteciler için, "Kim bu gazeteci kılıklı ahlaksız p...ler?" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Yavru vatanı da kendimize benzettik. Orada da rezilliğin bini bir para artık. Başbakan Saner, 'aşırı' cinsel içerikli bir görüntüsünün ortalığa saçılması sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

Bu görüntü ile bir kumar ve uyuşturucu baronunun şantajlarına boyun eğdiği iddiaları ise zaten bir süredir vardı. Bu arada kumar ile ilişkisi zaten bilinen, uyuşturucu işleri ile de ilişkili olduğunu iddia edilen Halil Falyalı isimli baron da bir süre önce tutuklandı."

Halil Falyalı'ya şantaj yapıp para isteyen gazeteciler!

"Burada beni en fazla rahatsız eden ise kendi mesleğimle ilgili olan taraf. 'Bazı' gazetecilerin Halil Falyalı’ya şantaj yaparak kendisinden para istedikleri iddia ve dedikoduları.

Ne yazık ki, 'Böyle bir şey yoktur' diyemiyorum. Gazeteci kisvesi altında böyle bir işlere bulaşan o kadar çok insan görmeye başladık ki, 'Daha neler' diyebilmeyi çok isterdim ama diyemem.

Herkes bilsin isimlerini! Bilelim ahlaksız p...leri...

Ancak tek bir talebim var. Bu isimleri açıklayın kardeşim. Üç beş on sayıları kaç ise bu ahlaksız, şerefsiz, haysiyetsiz, aç pislikler yüzünden bu işi şerefiyle yapan gazeteciler de töhmet altında. Kimse bu pislikler açıklansın.

Herkes bilsin isimlerini. Kim Falyalı’dan para almış, kim Falyalı’dan para istemiş, şantaj yapmış hepsi ortaya çıksın. Böyle rezillik mi olur yahu. Bilelim ahlaksız p.. leri."

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