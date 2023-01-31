Sen ne yaptın Zayn! Milyonluk Ferrari'yi kullandı sosyal medya yıkıldı

Boyundan büyük kullandığı araçlarla sık sık gündeme gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez de Ferrari kullandı.

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zayn, milyonluk otomobili adeta oyuncak bir araç gibi kullandı.

Evlerinin bahçesinde koltuğuna oturduğu milyonluk lüks otomobili boyu yetmediği için araç üzerine yerleştirilen kameraya bağlı ekrandan bakarak kullanan ve garaja tekrar geri park eden Zayn’in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Ferrarilerde uzaktan kumanda var mı?’ denilerek yapılan paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.