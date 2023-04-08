Sen ne yaptın Sergen Hocam! Bu kadarına da pes doğrusu...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın teknik direktörlük için görüştüğü Sergen Yalçın yardımcılarıyla beraber yıllık 50 milyon TL istedi. Akşam'a göre; Yönetim ise Yalçın'a 25 milyon TL önerdi.

Trabzonspor'da Orhan Ak'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Fırtına'da teknik direktör konusunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken Bordo-Mavili yönetim, Sergen Yalçın'la çalışma konusunda fikir birliğine vardı. Başkan Ertuğrul Doğan, başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan zirvede ise kesin bir sonuç çıkmadı. Sergen Yalçın, Bordo-Mavili yönetimden yardımcılarıyla beraber yıllık 50 milyon TL istedi. Yönetim ise 25 milyon TL önerdi.

Bordo-Mavili Yönetim, önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın ile bir görüşme daha yapacak. Bu toplantıda bir sonuç çıkmaması durumunda ise diğer adaylar masaya yatırılacak.

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Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak da 3 maç sonra takımdan ayrıldığını açıklamıştı.