Sen ne yaptın Şenol Güneş! Yok böyle bir portföy... Beşiktaşlılar merak ediyor!
Spor Toto Süper Lig'de son hafta Konyaspor'la sahasında berabere kalarak sezonu 3. tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş, gelecek yılların planlamasını yaparken, yönetim de verilen rapor doğrultusunda hareket ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta Konyaspor'la sahasında berabere kalarak sezonu 3. tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş, gelecek yılların planlamasını yaparken, yönetim de verilen rapor doğrultusunda hareket ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'i Konyaspor ile oynayacağı maçla birlikte kapatacak. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde sezonu 2. sırada tamamlayacak.
Gelecek sezon şampiyonluk için yeniden iddiasını yükseltmek isteyen Kara Kartal, transfer çalışmalarını yeniden hızlandırdı.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın listesinde 40 futbolcu var. Bu havuzda yer alan isimler, Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi'nde forma giyiyor.
Beşiktaş'ın transferdeki ilk yönü bonservisi elinde olan oyuncular olacak. Bonservis gerektiren transferler için üst limit 3 milyon Euro olarak belirlendi.
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Ayrıca yıllık ücret konusunda denge politikası devam edecek. Yeni oyunculara ödenecek ücretlerle takımdaki isimler arasında denge sağlanacak.