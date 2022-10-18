  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sen ne yaptın Giresunspor!
Spor

Sen ne yaptın Giresunspor!

FIFA, geçen sezon devre arasında kiraladığı ancak testis kanseri olması nedeniyle Jean Pyerre'in sözleşmesini fesheden Giresunspor'a para cezası ve 2 dönem transfer yasağı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 21:29:00 -
Sen ne yaptın Giresunspor!

FIFA, geçen sezon devre arasında kiraladığı ancak testis kanseri olması nedeniyle Jean Pyerre'in sözleşmesini fesheden Giresunspor'a para cezası ve 2 dönem transfer yasağı verdi.

Giresunspor, geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Gremio ekibinden 1,5 yıllığına Jean Pyerre'i kadrosuna katmıştı. Ancak 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun testis kanseri olmasının ardından oyuncunun sözleşmesi feshedilmiş ve genç futbolcu tedavisini geçirmek için ülkesi Brezilya'ya dönmüştü.

Giresunspor'da büyük şoka neden olan bu gelişmenin ardından ülkesine dönme kararı alan Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”

Fıfa'dan Giresunspor'a ceza

Tuttomercato'da yer alan habere göre FIFA, Giresunspor'a testis kanseri olan ve bu nedenle hiçbir maça çıkmadan tedavisi için ülkesi Brezilya'ya dönen Jean Pyerre nedeniyle 765 bin Euro ve 2 dönem transfer yasağı verdi.

Yasağın nedeni olarak da oyuncuya herhangi bir maaş ödenmemesi ve sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gösterildi.

Ayrıca haberde, Giresunspor'un FIFA'nın kararını temyize götürmesi için halen zamanı olduğu da yazıldı.

 

 

 

Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı! Türk savunma sanayisi dünyada ses getiriyor! Türkiye'ye yöneldiler
Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı! Türk savunma sanayisi dünyada ses getiriyor! Türkiye'ye yöneldiler

Teknoloji

Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı! Türk savunma sanayisi dünyada ses getiriyor! Türkiye'ye yöneldiler

Lahmacun tarifi evde kolay nasıl yapılır? Profesyonel lahmacun tarifi için gerekli malzemeler! Lahmacun hangi yöreye ait?
Lahmacun tarifi evde kolay nasıl yapılır? Profesyonel lahmacun tarifi için gerekli malzemeler! Lahmacun hangi yöreye ait?

Gıda

Lahmacun tarifi evde kolay nasıl yapılır? Profesyonel lahmacun tarifi için gerekli malzemeler! Lahmacun hangi yöreye ait?

7 zeytin 1 incir kürü nasıl yapılır? 7 zeytin 1 incir ne ise yarar?
7 zeytin 1 incir kürü nasıl yapılır? 7 zeytin 1 incir ne ise yarar?

Kadın - Aile

7 zeytin 1 incir kürü nasıl yapılır? 7 zeytin 1 incir ne ise yarar?

İslam Memiş bu sefer dolar, altın ve gümüş yorumu yerine EYT açıklaması yaptı! Herkes memnun olacak
İslam Memiş bu sefer dolar, altın ve gümüş yorumu yerine EYT açıklaması yaptı! Herkes memnun olacak

Ekonomi

İslam Memiş bu sefer dolar, altın ve gümüş yorumu yerine EYT açıklaması yaptı! Herkes memnun olacak

1 milyon litre kaçak akaryakıt şaşkına çevirdi! 2 ayrı depoya baskın!
1 milyon litre kaçak akaryakıt şaşkına çevirdi! 2 ayrı depoya baskın!

Yerel

1 milyon litre kaçak akaryakıt şaşkına çevirdi! 2 ayrı depoya baskın!

AB'nin Rus gazına alternatif bulundu! Dünyanın geleceğini değiştirebilir
AB'nin Rus gazına alternatif bulundu! Dünyanın geleceğini değiştirebilir

Dünya

AB'nin Rus gazına alternatif bulundu! Dünyanın geleceğini değiştirebilir

ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu
ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

Teknoloji

ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

Tarihi partneri sayılan Balkan ülkesi, Rusya'yı eleştirdi! Sırbistan dümeni AB'ye kırdı
Tarihi partneri sayılan Balkan ülkesi, Rusya'yı eleştirdi! Sırbistan dümeni AB'ye kırdı

Dünya

Tarihi partneri sayılan Balkan ülkesi, Rusya'yı eleştirdi! Sırbistan dümeni AB'ye kırdı

Bilişsel kaygı azaltma teknikleri! Alman araştırmacılar: Kuş cıvıltısı zihin sağlığını iyileştiriyor, anksiyeteye iyi geliyor!
Bilişsel kaygı azaltma teknikleri! Alman araştırmacılar: Kuş cıvıltısı zihin sağlığını iyileştiriyor, anksiyeteye iyi geliyor!

Sağlık

Bilişsel kaygı azaltma teknikleri! Alman araştırmacılar: Kuş cıvıltısı zihin sağlığını iyileştiriyor, anksiyeteye iyi geliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23