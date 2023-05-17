Sen ne yaptın bacım böyle! Esra Elönü, öyle bir söz söyledi ki...

14 Mayıs'a kadar oturduğu PKK'lı-FETÖ'lü masayı yumruklamayan, ancak seçim yenilgisinin sabahında "Bu-ra-da-yım" deyip masalara vuran Kemal Kılıçdaroğlu’na hayatı boyunca unutamayacağı bir ayar geldi.

Star yazarı Esra Elönü, “Kılıçdaroğlu, PKK'lı masaya şimdi bol keseden attığı yumruğu atabilseydi, seccade yerine PKK bayrağına bassaydı şu an o masada servis peçetesi olarak kalmazdı” ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

“İnsan, açık büfe kahvaltı tabağı gibi, yiyemeyeceğini bildiği halde tabağında görmek istediği duygunun körü. Hangi duygu hali bu? "şaşırma duygusu".

Yüzme bilmediğini bildiğimiz bir kişinin "söz boğulmayacağım" diyerek suya atlamasına bir ülkeyi feda etmeyi göze almak, gerizekalılık olmuyor da bu topraklar için neredeyse tehlikeli sularda bile profesyonelce yüzmeyi göze alan adama oy vermek gerizekalılık oluyor öyle mi?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu 12 kez boğulmasına rağmen suni kaset teneffüsleriyle siyasi hayata döndürülmüş mucizevi kişilik. Bastığı yerlerin kirini pasını tozunu siyasete bulaştırmasından mütevellit kolları değil hep paçaları sıyırdı. Ve işin bol kahkahalı tarafı da bu, bunu hepiniz biliyordunuz.

14 Mayıs'a kadar oturduğu PKK'lı FETÖ'lü masayı yumruklamayan adam yenilginin sabahında ağlayarak oturduğu masayı yumrukladı. Heceleme ritmiyle "Bu-ra-da-yım" şıkkıdı fıkkıdı diyerek bizleri güldürdü seçmenini çıldırttı. Kuşkusuz bu bir alaydı. Kasetle gelenin hasetle gideceği sinyalini çoktan almış olmalı.

İstiklal Marşını okuyamayan Kılıçdaroğlu İzmir marşıyla gönderilmeli. Tek adam diyerek siyasi sirk çadırına çevirdiği partisinde "Tek adamcılık" oynuyor oluşu umurumda olmasa bile bu çelişkiyi yazmanın cazibesini es geçemiyorum .

Bir seçim yapıldı mı evet yapıldı Recep Tayyip Erdoğan göz ve kalp dolduran oy farkıyla bu seçimi kazandı. Noktasal farkları, yarım buçuk farkları görerek demokrasinin boynunu bükmeyerek ikinci tura gideceğiz.

Halkalı'da tren bekleyenler, panayır süpürgeleri, düğünden çeyreksiz dönmüş üzgün damat suratlı portakallar, hepsi o muhteşem balkon konuşmasını bizden daha dikkatli dinlediler.

Kılıçdaroğlu elindeki soğanı burnuna erken tutup ayılabilseydi,

PKK'lı masaya şimdi bol keseden attığı yumruğu atabilseydi,

Soğanla selfie yerine, şehit bebeklerin yokluğunu çekebilseydi

Seccade yerine PKK bayrağına bassaydı,

Sekiz saat hamburger yiyeceğine bir saat bu ülkenin devrimlerini hazmedebilseydi,

Demirtaş'ın mesajını okuyacağına

Okunmamış yüzlerce şehit mektubunu Demirtaş'a bir mesajla gönderebilseydi,

Şu an o masada servis peçetesi olarak kalmazdı..”