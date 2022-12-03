Sen ne yaptın Alex De Souza! Hiç yakışmadı...

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde ''Yuvama dönüyorum'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım sonrası Fenerbahçe taraftarları ümitlenmiş ve efsane isme yorumlar yağdırmıştı. Herkes Alex'in Jorge Jesus'un ekibine katılmasını beklerken, Alex'in yaptığı davranış sevenlerini şoke etti.

2012-2013 sezonunda dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı problemler nedeniyle sözleşmesi feshedilen Alex de Souza'nın yaptığı paylaşım Fenerbahçelileri tekrar heyecanlandırmıştı. İşin aslı ortaya çıkmasının ardından taraftarlar Alex'e öfke kustu.

Yaptığı bu paylaşımın ardından taraftarları heyecanlandıran Alex ile ilgili hayaller suya düştü.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

Bu paylaşımdan 2 gün sonra yasa dışı bahis reklamı yapan Alex, Fenerbahçeli taraftarları şoke etti. Yuvama dönüyorum dediği şeyin, bahis şirketi olduğu anlaşılınca Alex de Souza sosyal medyada 100 binden fazla takipçi kaybetti. Fenerbahçe taraftarını öfkelendiren Alex için heykelinin kaldırılması bile isteniyor.