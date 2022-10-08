Sen ne yaptın Abdülkerim Bardakcı!

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'dan aldığı maaş büyük bir kriz çıkardı! Gösterdiği performansla inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Abdülkerim Bardakcı istemeden de olsa tartışmaların odağında yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı sezon başında Galatasaray'a 4 yıllık imza atmıştı. Performansıyla zaman zaman tartışılan deneyimli stoperin Galatasaray'dan aldığı maaş büyük bir krize neden oldu. Abdülkerim Bardakcı istemeden de olsa krizin merkezinde yer aldı.

Galatasaray 4 yıllık sözleşme imzaladığı Abdülkerim Bardakcı'ya ilk yıl 17 milyon TL, ikinci yıl 19 milyon 550 bin TL, üçüncü yıl 23 milyon 460 bin TL ve uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda dördüncü yılda 29 milyon 325 bin TL ödeneceğini KAP'a bildirmişti.

Abdülkerim Bardakcı'ya yılda ortalama 22 milyonun üzerinde maaş ödeyecek olan Galatasaray'da bu konu büyük bir krize neden oldu. Sabah'ın haberine göre Kerem Aktürkoğlu 10 milyon TL'lik ücretine yüzde 100 zam istedi ve Abdülkerim Bardakcı'yı örnek gösterdi.

Akşam'a göre; Galatasaray yönetiminin planladığı zam miktarı ise yüzde 30. Milli futbolcunun resmiyete dökülmesi halinde bu teklifi kesinlikle reddedeceği belirtiliyor. Galatasaray'ın bu büyük krizi nasıl çözeceği merak konusu oldu.



