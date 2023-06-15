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Spor

Sen ne nankör bir adammışsın yahu! Yıllık 7 milyon euro kazanan Portekizliye bak sen!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 14:29:00 -
Sen ne nankör bir adammışsın yahu! Yıllık 7 milyon euro kazanan Portekizliye bak sen!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yolları ayıran teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç hakkında şaşırtıcı sözler söyledi.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yolları ayıran teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç hakkında şaşırtıcı sözler söyledi.

Fenerbahçe'de ligi 2. sırada bitiren ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzanan Jorge Jesus, ayrılığın ardından ilk kez dobra açıklamalar yaptı.

Cumhuriyet'e göre; Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yeni vaatlerini samimi bulmadığını, bu yüzden ayrılmayı tercih ettiğini söyledi.

İstanbul’u sevdiğini dile getiren Portekizli hoca şunları söyledi:

Buraya gelene kadar her şey çok güzeldi, sonra zaman içerisinde bazı sözlerin yerine getirilmediğini gördüm. Taraftarla karşı karşıya kaldığım günler oldu. Islıkladıkları, yuhaladıkları oyuncuları benim getirdiğimi düşünüyorlardı. Böyle bir şey yok. Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti. Devre arasında oyuncu istedim ‘Para yok’ dendi. İkinci gelen teklife hemen cevap vermedim. ‘Samandıra ve transfer sende’ dedi. İnanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm.
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Daha önce övmüştü

Jesus'un bu sözlerinin ardından akıllara 15 Nisan'da söylediği "Ali Koç olmazsa seneye burada olmam." sözleri geldi.

Portekizli teknik adam o dönem, Başkan Koç'un çalıştığı en iyi başkanlardan biri olduğunu söylemişti.

Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam.

Eleştiriler bitmiyor

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz da Ali Koç’u eleştirenler arasında yerini aldı. Yılmaz, "Bari borçları sıfırlayın" diyerek taraftarlar adına bir talepte bulundu.

2018’de başkan seçildiğinizde başarılı olabileceğinizi düşünmüştüm. Daha 1. yılınızda tüm Fenerbahçeliler gibi beni de hüsrana uğrattınız. Belki 2. yılınızda bir şeyler düzelir beklentileri karşılık bulur dedim. Ama 3., 4., 5. yılınızda hepimizi kahrettiniz. Sizinle övünebileceğimiz tek şey Fenerbahçe’nin tüm borçlarını sıfırlamanızdır. Bu da bize çok kızsak ve üzülsek de bir nebze teselli olur

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