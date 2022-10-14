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Gündem Sen nasıl bir manyaksın be kadın! Yaptığı şey “Yok artık” dedirtti
Gündem

Sen nasıl bir manyaksın be kadın! Yaptığı şey “Yok artık” dedirtti

Kayseri'de kendine ait olmayan boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektikten sonra internet üzerinden kiralayan kadın, 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadının 8 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:38:00 -
Sen nasıl bir manyaksın be kadın! Yaptığı şey "Yok artık" dedirtti

Kayseri'de kendine ait olmayan boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektikten sonra internet üzerinden kiralayan kadın, 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadının 8 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi.

 

Edinilen bilgiye göre, apartmanlardaki boş daireleri tespit ederek fotoğraflarını çeken A.S. (30), fotoğrafladığı evleri internet üzerinden sahte kiralık daire ilanları vererek kiraya çıkardı.

Bu yöntemle 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandıran kadını yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler kadını yakalayarak gözaltına alırken, yapılan incelemelerde ise A.S.'nin 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., adliyeye sevk edildi.

Ev sahibini görmeden EFT ya da havale yapmayın

Öte yandan polis ekipleri de, ev kiralamak için özellikle internet üzerinden iletişime geçtikleri kişilere karşı vatandaşların dolandırılmaması için çok dikkatli olmaları gerektiği, ev sahibini görmeden kira için EFT yada havale yoluyla ödeme yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

 

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