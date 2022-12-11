Sen nasıl bir edepsizsin Avşar!

Çevirdiği filmlerdeki müstehcen görüntüleri ile tartışmalara sebep olan Hülya Avşar yeni bir rezilliğe imza attı. 'Anlatma' isimli bir sözde şarkı için klip hazırlığı yaptığı açıklanan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde kadın vücudunu satılık bir mal imiş gibi teşhir eden çırılçıplak görüntülerle kameraların karşısına geçti. Kadınlık onurunu ayaklar altına alan teşhirci sahneler büyük tepki çekti.

Sosyal medyayı aktif kullananlar arasında yer alan Avşar, bu kez yeni klip çekimiyle yine bir iğrençliğe imza attı.

Daha önce de şarkılarının klip yönetmenliğini yapan Avşar, “Anlatma” klibinin de yönetmenliğini üstlendiğini belirterek paylaşım yaptı..

Ahlaksız sahnelerin yer aldığı klip teşhircilik olarak yorumlanırken, kadın derneklerinin bu rezilliği nasıl yorumlayacakları merakla bekleniyor.

Çırılçıplak soyundu

59 yaşındaki şarkıcının, yeni klibinde çırılçıplak kamera karşısına geçtiği görüldü.

Büyük tepki çeken sahneler hakkında, sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Ses olmayınca çareyi soyunmakta bulmuş" yorumu yapıldı.

Kadın ve Aile Bakanı Derya Yanık'ın, kadın onuruna aykırı bu teşhircilik hakkında yapacağı açıklama merakla bekleniyor..