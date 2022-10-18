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Sen misin parayı beğenmeyip imza atmayan!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde edilen büyük zaferin mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sona eren sözleşmesini yenilememişti. Galatasaray'la da görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Nijeryalı futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Yıldız isim en sonunda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'ya imza atmıştı. Nwakaeme, bu transfere bin pişman oldu...

Yeniakit Publisher
2022-10-18 18:19:00 -
Sen misin parayı beğenmeyip imza atmayan!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde edilen büyük zaferin mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sona eren sözleşmesini yenilememişti. Galatasaray'la da görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Nijeryalı futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Yıldız isim en sonunda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'ya imza atmıştı. Nwakaeme, bu transfere bin pişman oldu...

Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından oldukça söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşme görüşmeleri oldukça uzun süren ve bu süreçte başka kulüplerle de görüşen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile anlaşamamıştı.

NWAKAEME'NİN TAKIMI KÜME DÜŞME HATTINDA

Kariyerine Trabzonspor'da devam etmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından Galatasaray ile görüşmelere başlayan Anthony Nwakaeme'nin, sarı - kırmızılı takıma imza atmaya çok yakın olduğu ancak yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iki tarafın da masadan kalktığı öne sürülmüştü.

Adı Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımalrla da anılan yıldız futbolcu, Türkiye'de kalmayı tercih etmedi ve Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Fayha ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Al Fayha'da yepyeni bir sayfa açmak isteyen Nwakaeme için ise işler planladığı gibi gitmedi.
Takımıyla 7 resmi maça çıkan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol kaydetmesine rağmen henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
Al Fayha, bu sezon çıktığı 8 maçta 2 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. Bu karşılaşmalarda 4 gol atabilen Al Fayha, 16 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Nwakaeme'nin takımı, ligde 2 puanla 15. sırada yer alıyor. 16 takımın bulunduğu ligde 14, 15 ve 16. sıradaki takımlar bir alt lige düşüyor.

 

 


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