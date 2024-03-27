Sen misin anket manipülasyonu yapan! Saraçhane bülbülü İsmail fena rezil oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, Sonar Araştırma’nın son anketinde İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un 5 puan önünde olduğunu yazdı.

Saymaz mesajında şunları kaydetti: “Hakan Bayrakçı’nın son yaptığı İstanbul araştırmasında İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 5 puanın üzerine çıktı. İmamoğlu, arayı açıyor. Bayrakçı, önceki hafta farkı 2.8 (puan) olarak tespit etmişti.”

Söz konusu anketin gündem olmasından sonra Sonar’ın sahibi Hakan Bayrakçı’dan da açıklama geldi. Bayrakçı, kendilerinin ‘bir anket açıklaması’ yapmadıklarını söylese de anketin doğruluğunu reddetmedi. Bayrakçı’nın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Sonar olarak, İstanbul ile ilgili henüz herhangi bir anket açıklaması yapmadık. İstanbul seçimi ile ilgili Sonar’ın yapacağı açıklamanın beklenmesini rica ediyoruz.”



ÖNE ÇIKAN VİDEO