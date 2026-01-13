“Sen mi Ederson mu” diye soruldu... Volkan Demirel hiç düşünmeden cevap verdi
Son şampiyonluğun geldiği 2014 kadrosu ile bugünkü kadroyu kıyaslayan Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, “Sen mi Ederson mu” sorusuna hiç düşünmeden, “Ederson” cevabını verdi.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandığı kadro ile 2026'da kupayı alan kadroyu karşılaştırdı. Deneyimli isim, iki takımın oyuncu kalitesi ve rekabet düzeyi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Demirel'e kıyaslama sırasında yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusu da gündem oldu. Volkan Demirel, soruya hiç düşünmeden "Ederson" cevabını verdi.
Bu cevap, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.