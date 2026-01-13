  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye ordusu o bölgeye askeri sevkiyat yapıyor! İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 ABD'den kritik mineraller çağrısı Trump'tan İran'a ekonomi darbesi! Vergi kararını resmen duyurdu! Efkan Ala’dan muhalefete "Silivri" ayarı: İcazet alanlar meşruiyet dersi veremez! Batman'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi! Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler İran’dan ABD’ye sert cevap: O kirli ellerinizi üzerimizden çekin! Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Spor “Sen mi Ederson mu” diye soruldu... Volkan Demirel hiç düşünmeden cevap verdi
Spor

“Sen mi Ederson mu” diye soruldu... Volkan Demirel hiç düşünmeden cevap verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Sen mi Ederson mu" diye soruldu... Volkan Demirel hiç düşünmeden cevap verdi

Son şampiyonluğun geldiği 2014 kadrosu ile bugünkü kadroyu kıyaslayan Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, “Sen mi Ederson mu” sorusuna hiç düşünmeden, “Ederson” cevabını verdi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandığı kadro ile 2026'da kupayı alan kadroyu karşılaştırdı. Deneyimli isim, iki takımın oyuncu kalitesi ve rekabet düzeyi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Demirel'e kıyaslama sırasında yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusu da gündem oldu. Volkan Demirel, soruya hiç düşünmeden "Ederson" cevabını verdi.

Bu cevap, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi
Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

Fenerbahçe yıldız ismi gönderiyor!
Fenerbahçe yıldız ismi gönderiyor!

Spor

Fenerbahçe yıldız ismi gönderiyor!

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti

Spor

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti

Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı

Spor

Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23