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Gündem Sen kimi kekliyorsun be Özgür Demirtaş? Yav bi git işine Allah aşkına
Gündem

Sen kimi kekliyorsun be Özgür Demirtaş? Yav bi git işine Allah aşkına

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, solakların "ne diyecek" diye ağzının içine baktığı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Hilton Oteli'nde baş başa görüştüğü ve bakanlık teklif ettiği iddia edilmişti. Görüşmeyi doğrulayan Demirtaş, siyasete girme gibi bir niyetinin olmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:36:00 -
Sen kimi kekliyorsun be Özgür Demirtaş? Yav bi git işine Allah aşkına

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, solakların "ne diyecek" diye ağzının içine baktığı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Hilton Oteli'nde baş başa görüştüğü ve bakanlık teklif ettiği iddia edilmişti. Görüşmeyi doğrulayan Demirtaş, siyasete girme gibi bir niyetinin olmadığını iddia etti. "Elbette Türkiye’nin zenginleşmesi, yatırım çekmesi, refaha ulaşması için arka planda kalmak kaydıyla ne gerekirse elimden geleni yaparım" diyerek tribünlere oynayan Demirtaş'ın "İstemem, yan cebime koy" hissiyatı uyandıran açıklaması, akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.

 

 

 

 

 

 

 

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