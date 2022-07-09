Sen kendi dalgana bak Yılmaz Özdil! Sana mı düştü oğlum bu iş?
İslami değerlere nefret kustuğu yazılarıyla tanınan Yılmaz Özdil, aklı sıra ironi yapıp Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.
İslami değerlere nefret kustuğu yazılarıyla tanınan Yılmaz Özdil, aklı sıra ironi yapıp Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Özdil, Sözcü gazetesindeki köşesinde özetle şu herzeleri yumurtladı:
"Geçen yıl kurban bayramında (...) aralarında, varlığından onur duyduğumuz Çetin Doğan'ın da bulunduğu 80 yaş üstündeki emekli generallerimizi sahte 28 Şubat belgesiyle henüz hapse atmamışlardı.
Ferhan Şensoy yaşıyordu.
Cumhuriyet bilgesi Profesör Doğan Kuban yaşıyordu.
(...) Türkiye henüz kara parada gri listeye alınmamıştı, Uganda'yla Nikaragua'yla henüz aynı sınıfa konmamıştık.
(...) Binali Yıldırım henüz “1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu bize ait” dememişti.
(...) Geçen kurban bayramındaki mutlu bayramlar dileklerimizin neticeleri bunlar oldu.
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Bana sorarsanız, bu kadar mutluluğa dayanacak halimiz kalmadı… Bu kurban bayramında mutluluk dilekleri çıtasını biraz düşürmekte fayda var, cümleten makul bayramlar dilerim."