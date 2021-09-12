Sen kazanınca, millet ağlıyor tabi Ersan! Şen, ekranlardaki şovu ile gelirini üç yılda üç katına çıkardı

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Habertürk canlı yayınında, muhalefet çığırtkanı Ersan Şen ile Cem Küçük arasında "ekonomi" tartışması yaşandı. Küçük, iktidarı hedef alan Şen'e, "Savunma sanayi alanında on binlerce kişi çalışıyor, bunu alkışla." dedi.

'Millet niye ağlıyor?' çıkışı!

Ersan Şen'in, Cem Küçük'e karşılığı, "Millet niye ağlıyor o zaman?" şeklinde oldu. Baktığı bir davada 1 milyon vekalet ücreti alan Avukat Şen'in bu çıkışı tuhaf karşılandı.

Birkaç yıldır televizyon ekranlarında şov yaparak muhalefet çığırtkanlığı görevi üstlenip, alanında olan ya da olmayan her konuda konuşan Ersan Şen, Marmara Üniversitesi'ndeki profesörlük görevinin dışında, avukatlık gelirini katlayarak arttırıyor.

Sen kazanınca, millet ağlıyor tabi Ersan!

Avukat Ersan Şen'in, Marmara Üniversitesi'ndeki maaşının haricinde, 2018 yılında 3 milyon 819 bin lira, 2019 yılında 2 milyon 107 bin lira kazandığı öğrenilirken, 2020 yılında gelirini üçe katladığı ortaya çıktı. Şen, geçtiğimiz yıl 6 milyon 630 bin lira kazandı.