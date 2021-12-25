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Medya Sen "kalem" değil "keleş" tut Hasan Cemal!
Medya

Sen "kalem" değil "keleş" tut Hasan Cemal!

Terör örgütü elebaşlarının ağzından devleti tehdit edip, Kandil'e giderek PKK'lılarla "piknik" yapan Hasan Cemal, "tayyörlü terörist" Aysel Tuğluk'la ilgili skandal bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 12:45:00 -
Sen "kalem" değil "keleş" tut Hasan Cemal!

 

George Soros'tan fonlanan t24 adlı internet sitesinde, fondaş medyanın, terör örgütü sempatizanlarını kurtarmak için nasıl canhıraş bir çaba gösterdiğini ortaya koyan bir yazı daha yayınlandı. Terör örgütü elebaşlarının ağzından devleti tehdit edip, Kandil'e giderek PKK'lılarla "piknik" yapan Hasan Cemal, "tayyörlü terörist" Aysel Tuğluk'la ilgili skandal bir yazı kaleme aldı. Polislere taş atan, "PKK en güçlü dönemini yaşıyor, savaş isterse sonuç alır", "Bir tek gerillanın burnu kanarsa bunun hesabını sorarız", "Sayın Öcalan da özgür olacak bu alanlara gelecek", "PKK'ya kimse terörist diyemez" gibi küstah sözlerle terör örgütü propagandası yapan terör sevici Tuğluk üzerinden mağduriyet algısına soyunan Cemal, yazdığı yazıyla Türkiye'de ne acıdır ki terör propagandasına bile özgürlük olduğunu gözler önüne serdi. İşte o pespaye yazı:

"Aysel Tuğluk, Kandıra cezaevinde bir hücrede eriyor, demir parmaklık arkasında tükeniyor, yitip gidiyor. Farkında mısınız!

(...) Bu bir kopuştur! 

(...) Bu kopuş tankla tüfekle,

güvenlik politikalarıyla engellenemez.
Hapishaneler ağzına kadar
Kürt siyasetçilerle doldurularak
engellenemez. (...)
Türkiye büyük bir hızla cehennem
kuyusuna çekiliyor.
(...)

Aysel Tuğluk bugün hâlâ cezaevinde.
Tek başına bir hücrede...
Ve alzheimer...
Onun demir parmaklık arkasında
yaşadığı acıları hissetmeye, anlamaya çalışın.
Ne kadar hissedebilirseniz,
Kürt sorunu nedir? 
o kadar anlayabilirsiniz.
Oya Baydar'ın satırlarıyla noktalıyorum yazımı: 

Annesine Ankara'da bir mezar yeri bulamayan,
anacığının cenazesinin
mezardan çıkarılışına tanıklık eden 
Aysel Tuğluk, acısını hafızasını kapatarak,
unutarak dindirmeye çalışıyor.
O gün bugün Kandıra cezaevinde
bir hücrede eriyor,
adım adım tükeniyor,
yitip gidiyor.
Farkında mısınız!"

 

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