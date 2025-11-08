  • İSTANBUL
Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek
Dünya

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek

Esed rejiminin yıllarca terör estirdiği Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması için yıllarca cihad eden Ahmed eş-Şara, dik duruşunun ve doğru ülke olan Türkiye’ye güvenmesinin meyvelerini topluyor… Şara, bir zamanlar kendisini “terörist” olarak niteleyen ve başına 10 milyon dolar ödül koyan Amerika’yı, Suriye Devlet Başkanı sıfatıyla ziyaret edecek. ABD Başkanı Donald Trump, Şara hakkında tüm ABD yaptırımlarını kaldırarak, yeni dönemin resmen başladığını da ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan karara göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’a uygulanan "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" (SDGT) tanımlaması yürürlükten kaldırıldı. Hazine Bakanlığı kaynakları, kararın uzun süredir devam eden diplomatik görüşmelerin bir sonucu olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Tommy Pigott yaptığı açıklamada, kararın "Beşar Esad sonrası Suriye yönetiminin gösterdiği ilerlemenin bir takdiri" olduğunu vurguladı. Pigott, "Bu adımlar, Esad rejimi altında 50 yılı aşkın süren baskının ardından ortaya çıkan yeni yönetimin sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. Esad sonrası Suriye’de ilerleme kaydedildi" dedi.

 

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara hükümetinin kayıp Amerikalıları kurtarmak, terörizm ve uyuşturucuyla mücadele etmek, kimyasal silah kalıntılarını ortadan kaldırmak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek için "yoğun biçimde çalıştığını" ifade etti.

 

Suriye lideri Şara’nın geçmişi ve tarihi ziyareti

Ahmed eş-Şara, yıllar önce ABD tarafından "terör bağlantılı" suçlamalarla aranan ve başına 10 milyon dolar ödül konulan bir isimdi. Eş-Şara, geçmişte Irak’taki Ebu Gureyb hapishanesinde de tutulmuştu.

Trump ile eş-Şara arasında pazartesi günü Beyaz Saray’da yapılacak görüşme, bir Suriye devlet başkanının Washington’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçecek. Görüşmede iki liderin terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve Suriye’nin yeniden inşası konularını ele alması bekleniyor.

1
