Sen de bu dolmayı yuttun öyle mi Emre Kongar? Çok fena tufaya geldi

Bugüne kadar verdiği tek bir sözü bile tuttuğuna şahit olunmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere ücretsiz konut yapacakları yönündeki bol keseden verdiği vaadi, Cumhuriyet gazetesinin ihtiyar yazarı Emre Kongar'ın aklını başından aldı.

Kılıçdaroğlu'na fena kanan Kongar, özetle şunları kaydetti:

"(...) 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, (...) iktidara geldiklerinde 5 kuruş almadan depremzedelerin konutlarını yapacaklarını söyledi.

(...) Kılıçdaroğlu bu sözü vermekle kalmadı. Afet bölgesindeki diğer sorunlara da somut çözümler getireceklerini söyledi.

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Örneğin dükkânı yıkılmış esnaflara ilişkin olarak, ‘Dükkânının yıkıldığını belgeleyen esnafa değerini ödeyeceğiz ve yeni dükkân almasını ve açmasını sağlayacağız’ dedi.

Ayrıca depremden zarar görmüş esnafın banka borçlarını faiziyle birlikte sileceklerini de duyurdu. (...)"