Sen başörtü yasakçısı CHP'ye kan ver, Kızılay'a niye vereceksin ki!

Osmanlı’nın emaneti olan, koalisyon iktidarlarında CHP’li emekli bürokratların arpalığına dönen, 17 Ağustos 1999 depreminde ise felaketzedelere sattığı kan ile kefen parasını tahsil etmesiyle hafızalara kazınan Kızılay, AK Parti iktidarıyla yeniden mazlumların sığınağı haline geldi. Zillet paydaşlarının utanmadan göz göre göre Kızılay hakkında asılsız söylemleri pes dedirtti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası harekete geçerek depremzedelerin “beslenme” ve “kan” ihtiyacına yönelik çözümler üreten, her gün 2.5 milyon depremzedeye üç öğün sıcak yemek veren Kızılay’ı hedef alan zillet paydaşları Kızılay hakkındaki asılsız haberleri uydurmaya devam ediyor. Son olarak ise Zillet İttifakı'na dört elle sarılan tabanındaki tepkileri kulak ardı eden Erdoğan'ı devirmek için kendi çizgisini unutan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kızılay hakkında akla ziyan açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Utanç verici bir manzara. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzarayla karşılaşılacağını zannetmiyorum. Efendim diyor biz satış da yapabiliriz. Ya millet can çekişiyor, ihtiyacı var, sen yardım kuruluşusun ticari bir müessese değilsin. Normal şartlarda bazı üretimleri yapıp satıyorsa anlarım, bir felaket yokken. Ama deprem anında herkes çadır beklerken çadır satmaya kalkarsan bu olmaz" diye konuştu.

Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" dedi.