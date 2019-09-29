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Semt polikliniğinde başörtülü kadına küstah muamele! ‘Sizin gibiler yüzünden burada sürünüyorum’

Zeytinburnu Semt Polikliniği’nde görevli doktor T.E. kanser şüphesiyle kendisine gelen başörtülü kadına, AK Parti’yi kastederek, “Sizin gibiler yüzünden burada sürünüyorum” sözleriyle azarladı. Başörtülü kadın, ağlayarak poliklinikten uzaklaştı.

29 Eylül 2019 Pazar 13:09
Semt polikliniğinde başörtülü kadına küstah muamele! ‘Sizin gibiler yüzünden burada sürünüyorum’

 yeniakit.com.tr 27 Eylül’de, Zeytinburnu Semt Polikliniği’nde yaşanan olay ‘pes’ dedirtti. Kanser şüphesiyle muayene edilmesi gereken yaşlı kadın, başörtüsü düşmanı bir doktorla karşılaştı. Yaşlı kadının başörtüsünü işaret ederek, “Sizin gibiler yüzünden burada sürünüyorum” diyen doktor T.E., moral verilmesi gereken kadına hakaret etti. Ağlayan kadın, poliklinikten dışarı çıkarak uzaklaştı.

Gazeteci Hakan Çopur, bir yakınının başına gelen skandal olayı Twitter hesabından paylaştı.

Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan gerici zihniyet, tıp sektöründe etkinliğini sürdürüyor. Hastalarına, ideolojisi veya dini görüşü ne olursa olsun eşit şekilde yaklaşması gereken bir doktor, sadece başörtüsünden dolayı, işin içine AK Parti’yi de katarak kanser şüphesiyle muayene edilmesi gereken kadın hastaya akılalmaz sözler sarf etti.

Sizin gibiler yüzünden burada sürünüyorum

Detayları sosyal medya hesabından duyuran Çopur, şunları yazdı:

Bugün yakın bir akrabamın yaşadığı olayı size anlatayım, karar sizin: Başörtülü teyzemiz her zaman gittiği doktora gidiyor, kanser şüphesi var, o da Zeytinburnu Semt P.'de görevli T.E. adlı doktora gönderiyor... Teyzemizi karşısında gören doktor, daha dosyayı bile açmadan şunları söylüyor:

Sizin gibiler yüzünden burada sürünüyorum. Benim şu anda öğrencilere ders vermem gerekiyordu ama sizin gibi başörtülüler yüzünden bunlar (AK Parti) başa geldi, biz de burada sürünüyoruz."

Teyzemiz de ağlayarak dışarı çıkıyor... Şimdi size soruyorum: Kanser riski şüphesiyle gittiğiniz bir doktor dosyanızı bile açmadan size hem de inancınızı katarak hakaret ettiğinde ne yaparsınız?

Tepkiler çığ gibi

Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan skandal olaya sert tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı’nın konuya müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 13:09
  1. Hakan Çopur
  2. Zeytinburnu Semt Polikliniği
  3. AK Parti
  4. başörtüsü

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş3 dk önce
    Hadi sağlık bakanı seni göreve çağırıyorum müslümanlara yapılan bu hareketin cezasını vereblecekmisin madem sürünüyorsun kafirlerin memleketine git 
  • MesutMesut5 dk önce
    Heryer bu insanlarla dolu böyle tipler kamudan ihraç edilmeli
  • Siyasi kavun Siyasi kavun 6 dk önce
    Ne mutlu bize. Demek ki Müslümanlar güçlü hale gelmiş.

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