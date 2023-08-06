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Yerel Şemsiye manavı uçurdu
Yerel

Şemsiye manavı uçurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-06 14:02:00 -
Şemsiye manavı uçurdu

Erzurum’da bir manav dükkanında çalışan şahıs, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Yol kenarına düşerek yaralanan şahıs, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.

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