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Kültür - Sanat Şemsi Paşa Camii nerededir? Şemsi Paşa Camii’yi kim yaptırdı?
Kültür - Sanat

Şemsi Paşa Camii nerededir? Şemsi Paşa Camii’yi kim yaptırdı?

İBB’nin Şemsi Paşa Camii yanındaki çalışmaları sosyal medya üzerinden pek çok mimarlar ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Şemsi Paşa Camii nerededir? Kim, ne zaman yaptırmıştır?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:41:00 - 2021-01-10 14:55:51
Şemsi Paşa Camii nerededir? Şemsi Paşa Camii’yi kim yaptırdı?

Kuşkonmaz Camii ismiyle bilinen Şemsi Paşa Camii İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alıyor. Hemen denizin kenarında bulunan camii 1580 senesinde Osmanlı paşalarından Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şemsi Paşa Camii’nin yalı özelliğini bozacak, deniz ile olan ilişkisi kesilmesine sebep olacak dolgu çalışması başlatıldı. İBB’nin düzenlediği çalışma, sosyal medya üzerinden pek çok mimar ve vatandaşların tepkisine yol açtı.

Şemsi Paşa Camii mimarisi

Yanında kütüphane ve hazire de bulunduran Şemsi Paşa Camii’nin mimari özellikleri ile ilgili TDV İslam Ansiklopedisi’nde şu ifadeler geçiyor:

"Külliye kesme taştan yapılmış, demir şebekeli pencereleri olan bir çevre duvarının içinde yer alır. Bu duvar üzerinde biri doğu, diğeri kuzey (deniz) yönünde bulunan basık kemerli iki kapı ile avluya geçilir. Avlunun orta kısmında yer alan cami 8 × 8 m. boyutlarında kare planlı ve üstü tek kubbeyle örtülü, tamamen kesme taştan bir yapıdır. Kuzey ve batı cephelerinin önünde on adet ince sütunla desteklenen düz çatılı bir son cemaat revakı dolanır.

Batı köşesinde tek şerefeli zarif minaresi yükselir. Kırmızı ve beyaz taşlardan örülmüş kapı kemerinin üzerinde yer alan dört mısralık sülüs yazılı kitâbedeki manzume şair Ulvî’ye aittir. Kitâbenin son beyti 988 yılını verir. Caminin 8,20 m. çapındaki kubbesi kalın duvarlar üzerine oturan, köşeleri stalaktitli, tromplu ve yüksek kasnaklıdır. Altta dikdörtgen söveli, üstte sivri kemerli ve dairesel biçimli iki sıra kubbe kasnağında kemerli küçük pencereleri vardır. Üst sıra pencereleri dekoratif alçı şebekeli ve revzenlidir. Mermer mihrabı mukarnas yaşmaklıdır. Ahşap minberi ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kubbe içi ve kasnağı rûmî, palmet gibi klasik motifler kullanılarak meydana getirilmiş çok renkli kalem işi süslemeye sahiptir. Kubbedeki celî sülüs yazılar İsmail Hakkı Altunbezer tarafından yazılmıştır. Cami ile son derece uyumlu biçimde inşa edilen kesme taş minaresinin şerefe altı stalaktitlidir. Halkın “Kuşkonmaz Camii” diye andığı Sinan’ın bu küçük, fakat son derece zarif ve orantılı yapısı genellikle külliyenin planı asimetrik olsa da âhengi bozan bir görüntü teşkil etmez."

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