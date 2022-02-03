Semra Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ne oy verdi? Semra Güzel’in vekilliği düştü mü?

PKK’lı teröristle sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, geçen gün ikinci kez toplandı. Son dakika haberi: Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. TBMM Hazırlık Komisyonu, oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na salı günü sunacak. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde de Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak

TBMM Hazırlık Komisyonu'nda PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in savunmasını HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yapmıştı. Kerestecioğlu, yaklaşık 1 saat Güzel yerine savunma yaptı ve üyelerin sorularını yanıtlamıştı.

Anayasa Adalet Karma Komisyonu üyeleri kimler?

Anayasa Adalet Karma Komisyonu partilerin ne kadar üyesi var? Komisyon üyelerinin on üçü Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve ikisi de İYİ Parti Grubuna mensuptur. Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer.