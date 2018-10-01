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Semizotunun öyle bir faydası var ki...

İçerisinde bol miktarda A vitamini bulunan semiz otu, mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır. İdrar söktürücü olarak bildiğimiz semizotu böbreklerden kum ve taş atımına da yardımcı olmaktadır. Peki semiz otunu sağlığa diğer faydaları nelerdir?

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:35
Semizotunun öyle bir faydası var ki...

Kökeni Orta Asya’ya dayanan semizotu, Avrupa ve Asya’da da yaygın olarak tüketiliyor. 100 gramında 32 kalori bulunduğu bilinen semizotu özellikle, diyet yapanların bir numaralı tercihi olarak dikkat çekiyor.

Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla omega 3 yağ asidi içeriği daha fazladır ve demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden oldukça zengindir. Antioksidan vitaminler olarak kabul edilen A ve C vitaminlerini bol miktarda içeren semizotu bu özelliğiyle “süper sebze” olarak bilinen ıspanaktan daha fazla antioksidan etkiye sahiptir.

Semizotunun %92-98 i su %5-8 i kuru maddedir. 100 gram semizotu 1-2 protein, 6 gram karbonhidrat içerir. Semizotu, yapraklı sebzeler içerisinde en fazla α-linolenic asit içeren yapraklı sebzelerdendir. Semizotu yaprağında 300-400 mg. ALA’nın yanı sıra yüksek miktarda çeşitli antioksidanları da bulundurduğu bilinmektedir.

Semizotu ayrıca, diyet lifi, vitamin ve mineraller açısından zengindir. İçinde bol miktarda A vitamini bulunmaktadır. A vitamini bir antioksidandır ve gözlerimize çok faydalıdır. Çeşitli göz hastalıklarında tedavi edici etkisi vardır. A vitamini ayrıca cilt yapımız için de gereklidir. A vitamini yanı sıra C vitamini de semizotunda bulunmaktadır. C vitamini sayesinde semizotu bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir ayrıca C vitamini sayesinde bağırsaklarda demir emilimi rahat yapılarak kansızlığa çözümdür.

İçinde bulunan omega3 kanda bulunan kolesterolü düşürür. Düzenli bir şekilde Omega 3 alındığında konsantrasyon ve hafıza problemleri engellenir. Özellikle gelişme çağında ki çocuklarda semizotu kesinlikle tavsiye edilir. Daha hızlı öğrenme ve hafıza gelişimi olumlu yönde etkilenir. Tümör gelişimi ve kanserin yayılmasını engellemeye yardımcı olur.

Mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır. Bağırsakları yumuşatır ve mide yanmasını giderir. Bunmların yanında, sinirleri yatıştırıcı etkisi ile zihin yorgunluğu ve uykusuzluğa iyi gelir.

İdrar söktürücü olarak bildiğimiz semizotu böbreklerden kum ve taş atımına da yardımcı olmaktadır. Düşük kalorisi sayesinde formda kalmak isteyenler, kolesterol problemleri olanlar ve şeker hastaları için ideal sebzelerden biri olarak biliniyor.

Kullanımda genelde çiğ yenilmesi tavsiye edilir. Çiğ olarak tüketilen semizotundan çok daha fazla vitamin, mineral ve omega3 alınmaktadır. Semizotunu yoğurtla yemek olarak tüketmenin  yanı sıra sarımsaklı salatasını tüketmek de çok faydalıdır.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:35
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