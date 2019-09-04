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Semizotu yemeği nasıl yapılır? Semizotu yemeği tarifi

Vitamin ve minarel deposu olan semizotunun hem yemeği hem de salatası son derece lezzetlidir. "Semizotu yemeği nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, semizotu yemeği tarifi…

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:00
Semizotu yemeği nasıl yapılır? Semizotu yemeği tarifi

Vitamin ve minarel deposu olan semizotunun hem yemeği hem de salatası son derece lezzetlidir. "Semizotu yemeği nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, semizotu yemeği tarifi…

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek pişirmek istiyorsanız; şahane bir tarif ile karşınızdayız. İşte, semizotu yemeği tarifi!

Semizotunun faydaları nelerdir?

Semizotu düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını koruyor

Kolesterolü dengeleyen semizotu aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar semizotunun kansere karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

İçerdiği lif sayesinde semizotu sindirim sistemini düzenler.

Semizotu böbrekten kum ve taş dökmeye yardımcı oluyor.

Kilo vermeye yardımcı olan semizotu depresyon belirtilerini de en aza indiriyor.

Semizotu yemeği nasıl yapılır? Semizotu yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 1 demet semizotu
  • Yarım çay bardağı bulgur
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı su
  • Tuz
  • Sıvıyağ 

Öncelikle işe semizotlarını ayıplayıp, yıkayarak başlayın.

Yemeklik doğradığınız soğanı tencereye alıp yağda soteleyin.

Soğanın rengi dönünce tencereye salça ilave edin.

Ardından semizotunu tencereye alın ve suyu ilave edin.

Sonrasında tencereye bulgur ve tuzu ekleyip kapağını kapatın.

Arzu ederseniz servis aşamasında semizotu yemeğini yoğurt ile ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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