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Kadın - Aile Semizotu salatası tarifi: Kilo vermeyi kolaylaştırıyor
Kadın - Aile

Semizotu salatası tarifi: Kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Bol limonlu ve sarımsaklı semizotu salatası ve çember çevirme ve ağırlık kullanılarak yapılan bacak hareketleri kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Sarımsaklı yoğurtlu Semizotu salatası tarifi..

Yeniakit Publisher
2022-06-23 17:47:00 - 2022-06-23 20:34:53
Semizotu salatası tarifi: Kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Semizotu Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 demet semizotu
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) yaprak marul
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
Karabiber
Tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı pekmez
Zeytinyağı

Üzeri için;

Kavrulmuş susam

Semizotu Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Semiz otunu temizleyip yapraklarını genişçe bir kaseye aldım. Üzerine iri iri doğradığım marulu ekledim. Bir kasede yoğurt, tahin, sarımsak, karabiber ,tuz ekleyip iyice karıştırdım.
Yoğurt sosunu semizin üzerine döküp iyice harmanlayıp servis tabağına aldım. En son üzerine biraz zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kadar su ile açtığım nar ekşisi ve pekmezi, kavrulmuş susamı ekleyip tamamladım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.

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Foto - Sonraki aşamada ocaktan alarak kısa bir süre dinlendirin. Daha sonra buzdolabında en az 3 saat bekletin. İyice soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun.

 

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