Semizotu salatası tarifi: Kilo vermeyi kolaylaştırıyor
Bol limonlu ve sarımsaklı semizotu salatası ve çember çevirme ve ağırlık kullanılarak yapılan bacak hareketleri kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Sarımsaklı yoğurtlu Semizotu salatası tarifi..
Semizotu Salatası Tarifi İçin Malzemeler
1 demet semizotu
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) yaprak marul
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı tahin
1 diş sarımsak
Karabiber
Tuz
Sosu için;
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı pekmez
Zeytinyağı
Üzeri için;
Kavrulmuş susam
Semizotu Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?
Semiz otunu temizleyip yapraklarını genişçe bir kaseye aldım. Üzerine iri iri doğradığım marulu ekledim. Bir kasede yoğurt, tahin, sarımsak, karabiber ,tuz ekleyip iyice karıştırdım.
Yoğurt sosunu semizin üzerine döküp iyice harmanlayıp servis tabağına aldım. En son üzerine biraz zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kadar su ile açtığım nar ekşisi ve pekmezi, kavrulmuş susamı ekleyip tamamladım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.
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