Semih Yalçın: Dönmek isteyene kapımız açık

Meclis açıldıktan sonra İYİ Parti’den bazı isimlerin, yapıcı ve demokrat tutumunu bildikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Mecliste görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü hatırlatan Yalçın, bunları siyasi nezaket kuralları çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti. Kendi arkadaşlarının tutumundan rahatsız olan İYİ Parti’nin takındığı negatif tutumu sağlıklı bulmadıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti: “Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP’den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hâlâ MHP’de olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hâlâ MHP’de gönlü olanlar için şimdiden ‘Şu olur, bu olmaz’ diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz.”

İSİM VERECEK DEĞİLİZ

Semih Yalçın “Yeni sistem çerçevesinde kurullar ve ofislere atamalarda MHP’nin önereceği veya istediği bir isim olacak mı?” sorusu üzerine, bu konuda hükûmeti serbest bırakma itiyadında olduklarını, yeni sistemin sağlıklı işlemesi ve taşların yerine oturması için bunu lüzumlu bulduklarına değinerek, şöyle dedi: Bu demek değildir ki, liyakat ve ehliyet sahibi arkadaşlarımız yeni sistemde görev almasınlar. Bu konuda isim işaret edecek değiliz. Eğer iktidarın kontrolündeki bürokraside kendine durumdan vazife çıkaran, fırsattan istifade muarız ve rakiplerini, sevmediği çalışanları temizlemeye çalışanlar varsa bunları deşifre edecek ve üzerlerine gideceğiz.