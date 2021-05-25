Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevinden alındı. Özbaş'ın görevden alınması ile boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Prof. Dr. Semih Tümen kimdir?

Prof. Dr. Semih Tümen 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda TEDÜ İktisat Bölümü Başkanlığı ve PLOS ONE dergisinin Akademik Editörlüğünün yanı sıra Institute of Labor Economics (IZA), Global Labor Organization (GLO), Economic Research Forum (ERF) ve Households in Conflict Network (HiCN) platformlarında bilim kurulu üyeliği ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir.

Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics’te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans, 2012 yılında da University of Chicago’da İktisat alanında doktora derecelerini almıştır.

TED Üniversitesi'nden önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapmıştır. Central Bank Review dergisi baş editörlüğü ile TCMB Çalışma Tebliği ve TCMB Ekonomi Notları serilerinin editörlüğünü yürütmüştür. TCMB'de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ’de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yapmış; Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.

2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulunmuştur.