  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?
Biyografi

Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen görevden alındı. Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen’in kim olduğu araştırılıyor. Peki Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 08:38:00 -
Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen görevden alındı. Peki Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Semih Tümen kimdir?

1977 yılında Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Sonrasında 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007 yılında Chicago

Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans; 2012 yılında ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.

2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Tümen, 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başladı. Tümen, 2015-2016 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum’da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası dergilerde birçok çalışması yayımlanan Tümen, pek çok

uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yapmıştır.

Evli ve 1 çocuk babası olan Semih Tümen, 25 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı. 13 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokasyona sert tepki! Kaymakam alanı terk etti
Gündem

Provokasyona sert tepki! Kaymakam alanı terk etti

Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı anma törenine öğretmen eskisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Gelecek Partisi'nde 'ırkçılık' depremi! İki isim istifa etti
Siyaset

Gelecek Partisi'nde 'ırkçılık' depremi! İki isim istifa etti

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Suzan Yücel Milli’nin “ırkçı, ayrımcı, yalancı” olduğu gerekçesiyle Aydın İl Teşkilat Başkanı Nevzat Aktaş..
Trump'ı sevindirecek gelişme! İşte Biden'ın son durumu
Dünya

Trump'ı sevindirecek gelişme! İşte Biden'ın son durumu

ABD'de yapılan bir anket, Demokratların kontrolünde olan Kongreye halk desteğinin yüzde 27'ye gerilediğini ortaya koydu. Biden'a olan destek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay