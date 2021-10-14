Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen görevden alındı. Peki Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Semih Tümen kimdir?

1977 yılında Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Sonrasında 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007 yılında Chicago

Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans; 2012 yılında ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.

2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Tümen, 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başladı. Tümen, 2015-2016 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum’da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası dergilerde birçok çalışması yayımlanan Tümen, pek çok

uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yapmıştır.

Evli ve 1 çocuk babası olan Semih Tümen, 25 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı. 13 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.