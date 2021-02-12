Semih Tareen kimdir? Semih Tareen kan kanseri hastalarına umut olabilecek bir tedavi yöntemi geliştirerek tüm dünyada adını duyurdu. Geliştirdiği tedvi yöntemi ile adından söz ettiren Semih Tareen hayatı hakkında detaylar...

Semih Tareen kimdir?

Semih Tareen, (d. 16 Eylül 1976, İzmir) Türk film müziği bestecisi ve virolog. 2000 senesinden beri Amerika'da film müzikleri yapmaktadır. Bugüne kadar Amerika'da üç kere en iyi film müziği ödülü kazanmıştır.[1][daha iyi kaynak gerekli][2][daha iyi kaynak gerekli]

Seattle'da bir biyoteknoloji şirketinde üst düzey yönetici olarak takımı ile beraber gen ve hücre terapisi geliştiriyor. Üniversite eğitimini ve doktorasını University of Washington ve Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’nde HIV ve benzer retrovirüs evrimi üzerine tamamladı.[3][4][5] Yirmi senenin üzerinde, virüsler üzerine araştırma yapıyor ve virüsleri kullanarak kanser gibi hastalıklara karşı yeni nesil terapiler geliştiriyor.[6][7][8] Bilim ile beraber film yapımcılığını ve müzik çalışmalarını da devam ettirmektedir.[