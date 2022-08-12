Hey gidi Ronaldo, bu hallere düşecek miydin?

Manchester United'ın yıldız ismi Ronaldo, artık futboluyla ve golleriyle değil saha dışı olaylarla gündemi meşgul etmeye başladı

Manchester United'dan ayrılma isteği artık herkes tarafından bilinen Ronaldo kendisine kulüp arıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen Portekizli golcü için Real Madrid Başkanı Perez'den flaş ifadeler kullanıldı. Bir taraftarın ''Bize Ronaldo'yu al'' sözüne karşılık veren Perez, ''Ronaldo mu? Adam 38 yaşında. Bence işi bitti." açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun saltanatı sona mı eriyor? Bir süredir Manchester United'dan ayrılmak için çabalayan fakat sonuç alamayan yıldız oyuncu için Real Madrid kulübü de kapıları kapattı. Dev kulübün başkanı Perez, Ronaldo için yakışıksız ifadeler kullandı.

Bir taraftarın kendisine Ronaldo'yu sorması üzerine cevap veren Perez, "Ronaldo mu? Adam 38 yaşında. Bence işi bitti. Bu transferi bana artık lütfen sorup durmayın. Ronaldo hiçbir zaman gündemimize gelmedi ve gelmeyecek." ifadelerini kullandı. Ronaldo ile adeta alay eden Perez'e sosyal medyada tepki yağıyor.

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