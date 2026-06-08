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Dünya 10 gün içinde resmen açıklanıyor! 16 yaş altına sosyal medya yasağı
Dünya

10 gün içinde resmen açıklanıyor! 16 yaş altına sosyal medya yasağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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10 gün içinde resmen açıklanıyor! 16 yaş altına sosyal medya yasağı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, çocukları internetteki karanlık dünyadan korumak adına radikal bir sansür ve yasak planını devreye sokuyor. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayacak dev düzenlemenin 10 gün içinde resmen ilan edilmesi beklenirken, Avustralya modelini örnek alan Londra'da yaş sınırının 18'e yükseltilmesi için de baskılar artıyor.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağını önümüzdeki 10 gün içinde açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Independent'e yer alan habere göre, Hükümetin, geçen ay sona eren ülke çapındaki istişare sürecinin ardından çocukların çevrim içi faaliyetlerini kısıtlayacak planlar üzerinde çalıştığı belirtildi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da teknoloji şirketlerinin hizmetlerinin çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde 16 yaş altındakilere yönelik bir yasakla karşı karşıya kalacaklarını belirterek öneriye destek verdi.

Bakanların, aralık ayında benzer bir genel yasak getiren Avustralya'dan gelen verileri incelediği ifade edildi. Düzenlemenin bazı uygulamaları kapsam dışı bırakabileceği bildirildi.

 “16 VE 17 YAŞINDAKİLER DAHA AZ KORUNMAMALI”

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Çocuk Komiseri Dame Rachel de Souza, yasağın 16 ve 17 yaşındaki gençleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Gençlerin daha az korumaya sahip olmaması gerektiğini savunan De Souza, "Teknoloji şirketlerinin, çoğunlukla zararı artıracak şekilde tasarlanmış özellikler aracılığıyla çocuklara sınırsız erişimini engellemek için harekete geçmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Starmer'ın, planları 18 Haziran'da yapılacak Makerfield ara seçimi öncesinde gerçekleştireceği bir konuşmayla duyurması bekleniyor.

Başbakanlık ofisi Downing Caddesi ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

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