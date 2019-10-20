Semih Kaya attı Sparta Prag bir puan aldı Sparta Prag forması giyen milli futbolcu Semih Kaya, Teplice ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü attı.

Çekya Birinci Futbol Ligi'nin 13. haftasında Teplice, Sparta Prag'ı konuk etti. Sparta Prag, karşılaşmanın 68. dakikasında milli futbolcu Semih Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, 2017'de transfer olduğu Sparta Prag'daki ilk golünü atmış oldu. Ev sahibi takım 90. dakikada Jakub Reznicek'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi. Slavia Prag'ın 35 puanla lider olduğu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardından puanını 18 yaptı.

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