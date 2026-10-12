Semeru Yanardağı yeniden patladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Endonezya'da bulunan Semeru Yanardağı yeniden patlarken, kül 900 metreye ulaştı.
Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Yanardağda yerel saatle 06.19'da yaşanan 110 saniyelik patlama nedeniyle ortaya çıkan küller, 900 metre yüksekliğe ulaştı.
Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor
Yanardağda 6 saatlik sürede 31 volkanik deprem kaydedildi.
Endonezya'nın alarm sistemine göre, yanardağın tehlike düzeyi "3. seviye" olarak kabul ediliyor.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.