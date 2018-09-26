Semerkand’dan Akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin önde gelen kurumlarından olan ve yapmış oldukları ilmi faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Semerkand Şirketler Grubu’nun önemli isimleri Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasında ağırlandı. Semerkand Şirketler Grubu Genel Müdürü Yakup Alarçin, Semerkand Basım Yayın A.Ş Genel Müdürü Yaşar Karali, Semerkand Medya Grubu Genel Müdürü Murat Gürbüz ve Alarçin’in Özel Kalem’i Faik Gönül’ün yer aldığı heyet, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile kahvaltı sofrasında buluştu. Kahvaltı sonrası Karahasanoğlu’nun makamına geçen heyetle gündeme dair verimli bir sohbet gerçekleştirildi. Türkiye’nin iki öncü kuruluşunun bir araya geldiği buluşmada önemli konular da ele alındı. Ziyarette, Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Adem Şahin de hazır bulundu.