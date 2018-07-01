0553 313 94 23

Semerkand Vakfı'ndan 15 Temmuz organizasyonu

Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduklarını duyurmak için 4 Temmuz'da 15 Temmuz Köprüsü'nde anma etkinliği gerçekleştirecek.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:49
Semerkand Vakfı'ndan 15 Temmuz organizasyonu

Semerkand Vakfı 4 Temmuz Çarşamba günü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, anma ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

Saat 11’de gerçekleşeceği duyurulan etkinlikte, milli iradenin yanında olduklarını açıklayacaklarını belirttiler.

Menzil Cemaati'ne bağlı vakıftan yapılan açıklamada “Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduğunu, güçlü bir şekilde, 15 Temmuz destanının sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, Türk ve dünya basınına duyuracak” denildi.

“TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURACAK”

Semerkand Vakfı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Semerkand Vakfı, 4 Temmuz Çarşamba günü, saat 11:00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Şehitler Anıtı’nda kardeş kuruluşları ile birlikte geniş katılımlı bir anma ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Semerkand Vakfı ile birlikte Beşir Derneği, TÜMSİAD, Genç-Kon gibi kardeş kuruluş ve derneklerin gerçekleştireceği anma programına davetlimizsiniz.

Gönüllüleriyle beraber Milli İrade Nöbetlerine katılan, oluşan dayanışma ruhunun sürdürülmesi amacıyla 15 Temmuz konulu bir belgesel çeken ve kardeş kuruluşlarıyla beraber Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konferanslar, ziyaretler, seminerler ve bu gibi birçok projeye imza atan Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduğunu, güçlü bir şekilde, 15 Temmuz destanının sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, Türk ve dünya kamuoyuna duyuracak.

Geniş bir yelpazede hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ve çatı kuruluş olarak bu alanlardaki hizmetlerinin çoğunu dernekler, meslek birlikleri ve gönüllüleriyle gerçekleştiren Semerkand Vakfı olarak, düzenleyeceğimiz anma programında sizlerle bir arada olmayı dileriz.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:49
  1. Semerkand vakfı
  2. Menzil Cemaati

YORUM YAZ

  • MAhi MAhi 5 sa önce
    Semerkand Vakfının bu şekilde bir açıklaması ve duyurusu şu an Yok. Semerkand vakfı ile ilgili haberlere itibar etmeden önce resmî sitesinden teyit ediniz.
  • GaziGazi13 sa önce
    Demek ki yorumum sizin haberiniz kadar güzel değil ki yayınlayamadınız bir türlü.
  • CihanCihan8 sa önce
    Cemaati fetö yada buna benzer şerefsiz oluşumlarla kıyaslamak çok büyük vebaldir menzil cemaati dinimizin vatanımızın milletimizin menfaatine çalışmıştır her zaman Allah onlardan razı olsun
  • Süreyya Durmaz Süreyya Durmaz 11 sa önce
    Allah razı olsun Sadatlardan onların dua ve bereketi olmasa şimdi daha farklı yerlerde olurduk.O yorum yapan kardeşlere sesleniyorum bu mübarekleri tanımadan görmeden yorum yapmayalım onlar Allah c.c veli kulları Peygamber efendimiz a.s göz bebekleri seyitlerimizdir.
  • halilhalil7 sa önce
    .... müslüman devleti ve vatandaşları olur laik devlette tarikat hiç bir işe yaramıyor demekki
  • GaziGazi13 sa önce
    Ne cemaati arkadaş, bu memlekette cemaat diye bir oluşum olamaz, elhamdülillah hepimiz müslümanız. Yok menzilmiş, yok bilmem süleymancılarmış, yok bilmem ne cemaati imiş, bu cemaatlerin her biri bir gülen hareketı kadar tehlikelidir memleketimiz için, millet için, devlet için, din ve diyanet için lütfen böyle şeylere müsamaha göstermeyelim.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu8 sa önce
    Sayın Şeyh efendiler sizler partiler üstü yada dışı kalmalısınız size şu veya bu partiyi desteklemek yakışmaz, lütfen kendinize gelin, tamam ben de oyumu Ak Parti ye oy verdim ama ben sıradan bir vatandaşım istediğime oyumu veririm ama siz her kesime eşit olmalısınız eğer gerçek tarikat ehli iseniz, Lütfen.
  • Sancar Sancar 10 sa önce
    Durduk yere bu nerden çıktı. Amaç ne, milli iradenin yanında değilsiniz diyen mi oldu. Ne göstermikistiyorlar. Şimdi herkes bende milli iradenin yanındayım deyip gösteri yapmak zorunda kalacak.
  • ZortZort1 sa önce
    "∂iท giвi τємiʑ вir ∂υygυ, ρσℓiτiкα giвi кirℓi σyυทℓαrα αℓєτ є∂iℓємєʑ."
  • YükselYüksel4 sa önce
    .... Menzil Tarikatı herzaman devletinin yanında olmuştur. İktidarın kimde olduğu önemli değil.
  • GaziGazi13 sa önce
    O köprü Milletin köprüsü ama, o cemaat milletin cemaati değil, lütfen yok o cemaat, yok bu cemaat sokmayın böyle neidiğü belirsiz yapıları böyle yerlere, unutmayın her cemaat bir feto kadar tehlike adayıdır bu memleket için.
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet10 sa önce
    Şimdi buceaatin yaptığı siyaset oluyor mu olmuyoru mu? Nasıl ki fetö devleti ele geçirme hayaline kapılınca akla hayale gelmedik rezaletleri irtikap ettiyse, bir takım dini cemaatler de, velevki iktidarın hoşuna gidecek şekilde olsun, böyle netameli işlere girişmeye başlarlarsa ağırlıklarını yitirirler. Biz cemaatlerin, enerjilerini sadece İslamın özelliklerini ve güzelliklerini yaşama ve yaşatma gayretlerine harcamalarını bekliyoruz. .
  • YükselYüksel4 sa önce
    Eminmisin. Nerenden çıkardın böyle yorumu. İngiliz’ler sizi ve sizin gibileri eline almış oynatıyor. ...
  • mdmd6 sa önce
    sn.A.DİLİPAK ın bugünkü "Hocalar Oligarşisi yazısından devam: "....Ne siyasiler sivillere çöksün, ne tarikatlar ve dernekler siyasete, bakanlıklara, belediyelere.. Çöken bizden değildir. Çökene, çökme planı yapanlara çökerler.. Herkes işine baksın. Taş yerinde ağırdır. Kimse bulunduğu makamı, ötekine sıçramak ya da ötekini ele geçirmek için basamak yapmasın! Sonunda ava giden avlanır. Bu da böyle biline.Zülfiyare dokundumsa, sürçi lisan etsem de affola. Yine kızacaksanız da kızın, Hakkın hatırı, halkın hatırından yücedir. .."
  • mm10 sa önce
    Aman dikkat FETÖ tacı tecrübesinden ders çıkaralım, pirincin içindeki taşları temizleyelim....dünyevi araçlar amaç haline gemesin,
  • abdrhmnabdrhmn11 sa önce
    yahu diyanet işleri ne zaman devreye giripte şu cemaat denen olayı bitirecek. diyanet işleri bu ülkeye yetmiyorsa sayısını çoğaltın. böyle gayrimeşru cemaat görünümleri hiç yakışmıyor bu ülkeye. bizde müslümanız yetti gari. bunlar cahil insanları allah din adına kandırıp soyuyorlar. devlet nerede
  • TMBTMB5 sa önce
    AMAÇ NE ?GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ?? taşaklarını kırmasınlar sonra ?? Derhal vazgeç! Güç gösterisine ihtiyaç yok, Bi gücün yok! Git Paranı Kazan, tomar tomar tomarla. Yakında uzaya roket gönderecek seviyeye gelecen, Gönderemezsen, O roketi sana gönderecez. İYİCE AZIN Kİ, BELANI ÇABUK BULASIN.
  • isa isa 9 sa önce
    Bak yine uyarıyoruz yarın bunlarda paralel yapılanırsa bunlarda darbeye teşebbüs ederse karışmayız.
  • DalmanDalman9 sa önce
    Maalesef geleceğin fetosu.
  • ZaferZafer11 sa önce
    Fetöden kalan boşluklara yerleşiyorlar Ciddi önlem alınması lazım sağlık bakanlığındaÇoğu yerleşmiş durumda artik devletin içine hiçbir cemaat sokulmaması lazım devlet büyükleri bunu görmesi lazım artık
  • MilletMillet13 sa önce
    Memleketimizdeki tüm alimlerden ALLAH RAZI OLSUN .ONLARIN MÜRİTLERİNE DE NACİZHANEÖĞÜDÜM DE O DUR Kİ;Allah rızası için Sadece Allaha inanın Allahtan isteyin Allahtan bekleyin ve Yüzünüzü Allaha çevirin
  • CorumluCorumlu6 sa önce
    Nerelerinde yaziyor Allahin velisi olduklari. Sorsan cogu fatihanin anlamini bilmez el ayak etek optururler.
  • Muhammet AliMuhammet Ali5 sa önce
    Allah razı olsun geleceğiz inş.
  • Şırnaklı Salih Şırnaklı Salih 8 sa önce
    Bu tip oluşumlara iyi bakmıyorum, maddebağımlısı gibi bağımlıları var, zavallı insanları kandırıyorlar , yok İşte efendi hazretleri seni şeytandan korur, ölüm anında başucunda olur, ama ne hikmetse bağıra bağıra gelenFeto darbesini göremeyecek kadar Kördürler .
  • Süreyya Durmaz Süreyya Durmaz 10 sa önce
    Sen güvenilirsin.Vebale girme istersen O topluluğu tanımadan.Allah c.c. hidayet versinsana.
  • Aman ha önce devletAman ha önce devlet13 sa önce
    Önce devlet. İslamin emri oldugu uzre önce devlete/ulülemre tam itaat. Devlet olmadan ne cem olur, ne cemaat" gerçegini iyi kavrayip iyi anlamamiz şarttir.
  • aliali8 sa önce
    bu zamana kadar cemaatle yakından uzaktan alakası olmayan vatan millet din düşmanlarıkendisini cemaat gibi tanıtıp olmadık rezillikleri yaparak gerçek cemaatlerden insanları tiksindirme görevini yaptılar aynı akla bağlı bazı din düşmanları ise işte cemaat bu görün diyerek algı oluşturmaya çalıştı oysa cemaat ehilleri canlarını dinine vatanına milletine adamış insanlardır gerçek cemaat bunlardır ALLAH dini ve vatanının menfaati için çalışan dostlarından bizleri ayırmasın inşAllah en kısa zamanda bende menzile gideceğim
  • HakikatHakikat13 sa önce
    Cemaatler artik guvenlilir degil
  • Yunus 16Yunus 1613 sa önce
    ALLAH RAZI OLSUN, İNŞAALLAH GELİRİZ. GERÇEK HOCALAR VE ABD PAPAZLARI BELLİ OLSUN
  • Süreyya Durmaz Süreyya Durmaz 10 sa önce
    Onlar da farklı yapmıyor zetan.Bu mübarekleri anlamadan bu yorumun vebalini sen bir düşün istersen.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
  1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
  2. Piknik sepeti için tarifler
  3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı..
  4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
  5. Almanya'da istifa depremi!
  6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
  7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
  8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
  9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
  10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
  11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
  12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
  13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
  14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
  15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
  16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
  17. İspanya'da bir dönem kapandı!
  18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
  19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
  20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'