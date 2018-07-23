Şemdinli'de şehit korucu Sait Demirbaş toprağa verildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Sait Demirbaş'ın cenazesi defnedildi.23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:03
Hakkari'deki uğurlamanın ardından cenazesi Şemdinli'ye getirilen şehit korucu için 34. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehit Demirbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.
Şehit Demirbaş'ın cenazesi, törenin ardından Tütünlü köyü Yukarı Güleç mezrasına götürülerek köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Cumhuriyet Savcısı Ebru Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, kurum amirleri, şehit Demirbaş'ın yakınları, asker ve polisler katıldı.
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