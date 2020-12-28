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Aktüel Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
Aktüel

Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:09:13 -
Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

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