Yerel Şemdinli'de 9 aylık bebek için ambulans helikopter kaldırıldı
Yerel

Şemdinli'de 9 aylık bebek için ambulans helikopter kaldırıldı

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Şemdinli'de 9 aylık bebek için ambulans helikopter kaldırıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sıcak su yanığı nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan 9 aylık bebek, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Şemdinli Devlet Hastanesine başvuran ve göğüs, kol ile bacaklarında yaklaşık yüzde 40 oranında yanık tespit edilen 9 aylık bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla sevkine karar verildi. Bebek, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Zamana karşı yürütülen sevk sürecinde helikopter ambulans ekiplerinin koordinasyon içinde görev yaptığı ve naklin sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

