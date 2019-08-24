Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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