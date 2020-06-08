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Aktüel

Şemdinli kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde patlayıcı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:04:42 -
Şemdinli kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde patlayıcı silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 7 haziran 2020 günü Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde; 6 adet El Yapımı Patlayıcı(EYP) ile güçlendirilmiş top mühimmatı, 1 adet amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP, 10 metre kablo, 2 adet elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye, 1 adet uyku tulumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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