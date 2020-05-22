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Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 01:25:26 -
Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Saklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün verdiği yeni tip koronavirüs testinin sonuçlarının bugün belli olduğunu belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını aktaran Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Allah'ın izni ve takdiriyle en kısa sürede aranızda olup görevimizin başına döneceğiz. Dostlarımızdan dua bekliyorum." ifadesini kullandı.

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