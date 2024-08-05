Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti.
Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını Oyuncular Sendikası "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.
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