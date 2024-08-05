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Gündem Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Gündem

Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-08-05 13:28:00 -
Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti.

Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını Oyuncular Sendikası "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

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