Selvi yüzde 98 deyip CHP ve AK Parti'nin adaylarını paylaştı

İşte Abdülkadir Selvi'nin CNN TÜRK yayınında aktardığı bilgilerin satır başları,

İYİ Parti- CHP ittifakı

İttifak büyük bir heyecanla başlamıştı süreç ilerledikçe giderek heyecan azaldı. Pürüzlerin olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti artık adaylarını açıkladı. Bu ittifak Ankara ve İstanbul için güç birliği olarak düşünülebilir.

İstanbul'da aday İmamoğlu mu?

CHP'de aday yüzde 98 oranında Ekrem İmamoğlu gözüküyor. AK Parti adayı da Binali Yıldırım'da toplanacak. Yıldırım'ın bir algısı var geniş kitlelerle kurduğu iyi bir diyalog söz konusu. İzmir'de belediye başkan adaylığı da söz konusu olmuştu. İstanbul'un dokusuna çok uygun bir aday olduğu düşünülüyor. İmamoğlu da muhafazakar çevreden gelen bir isim. Kılıçdaroğlu'nun kafasında şöyle bir modelleme olduğu düşünülüyor: Evet CHP'nin oyları tamam ama İstanbul'u almaya yetmiyor, muhafazakar kesimden de oy almamız gerekiyor diye düşünüyor. İmamoğlu'nun karşısında AK Parti Binali Yıldırım çok daha önemlisi Erdoğan faktörü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftayı İstanbula ayıracak.

TBMM'de yeni süreç, Yıldırım sonrası başkan kim olabilir?

Önemli bir koltuk. Geçmiş dönemde bu işi yapmış, bakanlık yapmış isimler var. Burada belirleyici unsur MHP'nin de tavrı önemli. MHP faktörü de dikkate alınıyor. Bu göreve layık görülen bazı isimler var. Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, ülkücü gelenekten geliyor. Siyasette de bir anlamda diyaloğu temsil ediyor. Volkan Bozkır eski AB Bakanı sürpriz olursa diye konuşulmaya başlandı. İsmet Yılmaz, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Hayati Yazıcı'nın ismi de konuşuluyor fakat bir şeyi söylemem lazım tüm bunlar kulis henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ismi işaret etmedi asıl belirleyeici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi işaret edecek ona bakmamız lazım .