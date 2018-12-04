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Selvi yüzde 98 deyip CHP ve AK Parti'nin adaylarını paylaştı

Gazeteci Abdülkadir Selvi katıldığı bir televizyon programında siyaset gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selvi, CHP'nin İstanbul adayının yüzde 98 Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek, AK Parti adayı da Binali Yıldırım'da toplanacak. Yıldırım aday olursa TBMM'deki önemli koltuk için bazı isimler var. İsmet Yılmaz, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş... Fakat bir şeyi söylemem lazım tüm bunlar kulis henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ismi işaret etmedi asıl belirleyici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi işaret edecek ona bakmamız lazım." dedi.

04 Aralık 2018 Salı 16:21

İşte Abdülkadir Selvi'nin CNN TÜRK yayınında aktardığı bilgilerin satır başları,

İYİ Parti- CHP ittifakı

İttifak büyük bir heyecanla başlamıştı süreç ilerledikçe giderek heyecan azaldı. Pürüzlerin olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti artık adaylarını açıkladı. Bu ittifak Ankara ve İstanbul için güç birliği olarak düşünülebilir.

İstanbul'da aday İmamoğlu mu?

CHP'de aday yüzde 98 oranında Ekrem İmamoğlu gözüküyor. AK Parti adayı da Binali Yıldırım'da toplanacak. Yıldırım'ın bir algısı var geniş kitlelerle kurduğu iyi bir diyalog söz konusu. İzmir'de belediye başkan adaylığı da söz konusu olmuştu. İstanbul'un dokusuna çok uygun bir aday olduğu düşünülüyor. İmamoğlu da muhafazakar çevreden gelen bir isim. Kılıçdaroğlu'nun kafasında şöyle bir modelleme olduğu düşünülüyor: Evet CHP'nin oyları tamam ama İstanbul'u almaya yetmiyor, muhafazakar kesimden de oy almamız gerekiyor diye düşünüyor. İmamoğlu'nun karşısında AK Parti Binali Yıldırım çok daha önemlisi Erdoğan faktörü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftayı İstanbula ayıracak.

TBMM'de yeni süreç, Yıldırım sonrası başkan kim olabilir?

Önemli bir koltuk. Geçmiş dönemde bu işi yapmış, bakanlık yapmış isimler var. Burada belirleyici unsur MHP'nin de tavrı önemli. MHP faktörü de dikkate alınıyor. Bu göreve layık görülen bazı isimler var. Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, ülkücü gelenekten geliyor. Siyasette de bir anlamda diyaloğu temsil ediyor. Volkan Bozkır eski AB Bakanı sürpriz olursa diye konuşulmaya başlandı. İsmet Yılmaz, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Hayati Yazıcı'nın ismi de konuşuluyor fakat bir şeyi söylemem lazım tüm bunlar kulis henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ismi işaret etmedi asıl belirleyeici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi işaret edecek ona bakmamız lazım .

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:21
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. abdülkadir selvi
  5. Binali Yıldırım
  6. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • melih53melih531 sa önce
    chp , saadetve iyi parti ortak aday olarak ankaradan sayın babacanı gösterirlerse ankara kesin ist.dada sayın ekrem beye sinerji katar.diğer bütün adaylar hayal***yeni dönem yeni yönetim çok hata yapıyor.muhalefet için avantaj.enerji zamları ülkeyi bu kriz sokmaları ve en sonunda da enflasyonu düşürmek için kağıt üstünde düşüm..bakın fi,nans piyasası *asla diyo..vakıf öncülüğünde borsada**alarm veriyo alarma .devam ediyor ...durduramıyorlar..muhalefet için bu ekonomi yönetimiyle seçime gidilmesi avantaj..
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