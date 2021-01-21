  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Selvi paylaştı: Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti
Siyaset

Selvi paylaştı: Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden Nedim Urhan hocaefendiye ziyarette bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 08:16:00 -
Selvi paylaştı: Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü, Milli Görüş’ün önemli ismi Doç. Dr. Nedim Urhan hocaefendiye İstanbul’da kameralardan uzak bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü İstanbul’da kameralardan uzak bir ziyarette bulunuyor. Erdoğan’ın ziyaret ettiği ismin Milli Görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı var. Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Erbakan’ın yanında yer almış ve hâlâ Saadet Partisi çizgisinde devam eden birisinden söz ediyoruz. Milli Görüş içerisindeki ağırlığı sadece buradan gelmiyor. Nedim Urhan hocaefendiden söz ediyorum. Doç. Dr. Nedim Urhan, Dar’ul Erkam Derneği’nin onursal başkanı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli olmuş. Siyasetten ziyade İslami ilimlerin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmış. Dar’ul Erkam Derneği bünyesindeki İslami İlimler Akademisi’nde temel İslami ilimler üzerine eğitim hizmetleriyle ilgileniyor.

Erdoğan’ın ziyaretleri

Erdoğan’ın ziyaretinde İslam dünyasının içinde bulunduğu durum konuşuluyor. İslami hizmetlerin önemi üzerinde duruluyor. Ama bu ziyaretin bir de siyasi yönü var. Erdoğan, Saadet Partisi’nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor. Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak gerçekleştiriyor. 8 Ocak’ta Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, Asiltürk’le görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini söylemişti. Erdoğan, önceki gün de merhum Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan’ın geç olmayan bir süre zarfında Saadet Partisi ve AK Parti tabanında ismi sevgiyle anılan eski bakanlardan Recai Kutan’ı da ziyaret edeceği söyleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

atacan

Kendini Yorma KOCA REİS Allah senin le inş.sonra Bu Millet seninle. Bu islam görünen sadetsizleri doğruya çevirmeye uğraşma , zira onlar bilinçli yönleri belli takke,sakal = takiyye . nereye hizmet ettiklerinin bilincinde , recai 15 temm. dan sonra fetöye nasıl sahip çıktı biliyoruz. chp de kalsınlar fitne orda kalır enazından
  • Yanıtla

Abdulcabbar

Bırak be Reis onları, düştükleri batakta, lâyık oldukları cemaatin içinde kalsınlar. İnşallah ahirette de dostlarıyla haşr olurlar. Seni Allah inayeti ile koruyor. Abidik gubidik insanların oyu ile seni başa getirmiyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Bıden'ın bakan adayından küstah Türkiye açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Bıden'ın bakan adayından küstah Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Haddini aşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay