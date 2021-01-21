Selvi paylaştı: Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü, Milli Görüş’ün önemli ismi Doç. Dr. Nedim Urhan hocaefendiye İstanbul’da kameralardan uzak bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü İstanbul’da kameralardan uzak bir ziyarette bulunuyor. Erdoğan’ın ziyaret ettiği ismin Milli Görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı var. Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Erbakan’ın yanında yer almış ve hâlâ Saadet Partisi çizgisinde devam eden birisinden söz ediyoruz. Milli Görüş içerisindeki ağırlığı sadece buradan gelmiyor. Nedim Urhan hocaefendiden söz ediyorum. Doç. Dr. Nedim Urhan, Dar’ul Erkam Derneği’nin onursal başkanı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli olmuş. Siyasetten ziyade İslami ilimlerin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmış. Dar’ul Erkam Derneği bünyesindeki İslami İlimler Akademisi’nde temel İslami ilimler üzerine eğitim hizmetleriyle ilgileniyor.

Erdoğan’ın ziyaretleri

Erdoğan’ın ziyaretinde İslam dünyasının içinde bulunduğu durum konuşuluyor. İslami hizmetlerin önemi üzerinde duruluyor. Ama bu ziyaretin bir de siyasi yönü var. Erdoğan, Saadet Partisi’nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor. Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak gerçekleştiriyor. 8 Ocak’ta Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, Asiltürk’le görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini söylemişti. Erdoğan, önceki gün de merhum Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan’ın geç olmayan bir süre zarfında Saadet Partisi ve AK Parti tabanında ismi sevgiyle anılan eski bakanlardan Recai Kutan’ı da ziyaret edeceği söyleniyor.