Ders sırasında neler yapmış neler... İki öğrencisini istismar eden 65 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
İngiltere'de 1980'li yılların sonunda görev yaptığı erkek okulunda 14-15 yaşlarındaki iki öğrencisini cinsel istismara maruz bırakan 65 yaşındaki eski kimya öğretmeni Sally-Anne Bowen, 7 ayrı suçtan suçlu bulundu. Eski öğrencileri, Bowen'ın derslerde cinsellik hakkında konuştuğunu ve öğrencilerle flört ettiğini anlattı. Cezasının açıklanacağı duruşmaya katılmayan Bowen, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.