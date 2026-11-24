Mağdurlardan biri mahkemede, istismarın aylar boyunca devam ettiğini ve öğretmeninin evine düzenli olarak gittiğini anlattı. Bowen'ın yaşananları kimseye anlatmaması konusunda kendisine baskı yaptığını belirten mağdur, o dönemde öğretmenine duygusal bağlılık hissettiğini ifade etti. Her iki mağdurun da kimliği yasal koruma altında tutuluyor. Mahkemede ifade veren eski öğrenci Tobias Oliver, Bowen'ın ders sırasında öğrencilerle flört ettiğini ve sık sık cinsel içerikli konuşmalar yaptığını söyledi. Oliver, öğretmenin davranışlarını şarkıcı Sabrina Carpenter'ın video kliplerine benzetirken sınıftaki konuşmaların çoğu zaman kimya dersinin dışına çıktığını anlattı. Bowen ise hakkındaki suçlamaların tamamen uydurma olduğunu savundu. Öğrencileriyle flört ettiği yönündeki ifadeleri reddeden eski öğretmen, "Öğrencilerle flört etmedim, sadece arkadaş canlısıydım." dedi. Kıyafet tercihlerine ilişkin eleştirilere ise eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher gibi giyinmek zorunda olmadığını söyleyerek yanıt verdi.